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Факти / Україна

Азовсталь у вогні, окупанти намагаються піти у прорив – радник мера Маріуполя

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Азовсталь у вогні, окупанти намагаються піти у прорив – радник мера Маріуполя

Окупанти продовжують обстрілювати завод Азовсталь у Маріуполі. Атакуючи територію Азовсталі з неба, вони намагаються піти у прорив живою силою і танками.

Про це 11 травня у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Азовсталь атакують не тількі з неба та артилерією, але знову танками і намагаються живою силою піти на прорив. Азовсталь знов палає після бомбардувань. Якщо є пекло на землі – то воно саме там. Ми всі у невідплатному боргу Захисників Маріуполя, – написав він.

Він також поділився відео з місць, наближених до території заводу. На кадрах помітно танки з рашистськими символами V та Z.

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