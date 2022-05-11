Жены застрявших на Азовстали защитников Мариуполя встретились с папой Римским

Жены двоих защитников Мариуполя, застрявших в оцеплении рашистов на заводе Азовсталь, приехали в Ватикан и встретились с папой Римским Франциском. Они показали понтифику фотографии раненых воинов.

Об этом в среду, 11 мая, сообщил военный и общественный деятель Андрей Билецкий у себя в Telegram.

Он опубликовал снимки с места встречи и подчеркнул, что о необходимости спасти наших бойцов с Азовстали должен кричать весь мир.

Отметим, что в Ватикане находятся жена командира полка Азов Дениса Прокопенко Екатерина и жена бойца из того же полка Арсения Федосюка – Юлия.

По словам Билецкого, в стремлении спасти своих мужей и всех, кто сейчас на Азовстали, женщины готовы ехать в любую точку мира.

– Что чувствует жена бойца, когда ей пишет муж, который сейчас бьется на Азовстали, и просит найти статью о том, как прожить без воды как можно дольше? Страх того, что она может больше никогда его не увидеть. А еще – злобу от бессилия, – отметил Андрей Билецкий.