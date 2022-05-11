Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 77 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>417 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 060 взрослых
Факты / Украина

Жены застрявших на Азовстали защитников Мариуполя встретились с папой Римским

Анастасия Гевко, редактор ленты
Жены застрявших на Азовстали защитников Мариуполя встретились с папой Римским

Жены двоих защитников Мариуполя, застрявших в оцеплении рашистов на заводе Азовсталь, приехали в Ватикан и встретились с папой Римским Франциском. Они показали понтифику фотографии раненых воинов.

Об этом в среду, 11 мая, сообщил военный и общественный деятель Андрей Билецкий у себя в Telegram. 

Он опубликовал снимки с места встречи и подчеркнул, что о необходимости спасти наших бойцов с Азовстали должен кричать весь мир.

Отметим, что в Ватикане находятся жена командира полка Азов Дениса Прокопенко Екатерина и жена бойца из того же полка Арсения Федосюка – Юлия.

По словам Билецкого, в стремлении спасти своих мужей и всех, кто сейчас на Азовстали, женщины готовы ехать в любую точку мира.

– Что чувствует жена бойца, когда ей пишет муж, который сейчас бьется на Азовстали, и просит найти статью о том, как прожить без воды как можно дольше? Страх того, что она может больше никогда его не увидеть. А еще – злобу от бессилия, – отметил Андрей Билецкий.

Читайте
Азовсталь в огне, оккупанты пытаются пойти на прорыв - советник мэра Мариуполя

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка