Арестованы активы российского олигарха Фридмана в Альфа-банке на 12,4 млрд грн

В Альфа-банке, который входит в десятку крупнейших в Украине, арестованы активы кипрских компаний на общую сумму более 12,4 млрд грн, бенефициарным владельцем которых является российский олигарх Михаил Фридман.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

– Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке. Ранее также по ходатайству прокуроров Офиса генпрокурора были арестованы 469 млн грн средств со счетов в Альфа-банке, уже готовившихся к выводу в Россию, – уточнила она.

По ее словам, движение этих средств в российском направлении началось за две недели до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как отметила генпрокурор, Фридман в сговоре с другими российскими бизнесменами использовал банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из-под возможных санкций.

Однако этот план провалился, поскольку их уличили в легализации активов этих компаний на 1,1 млрд грн.

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Затем они вывели часть активов из банковской системы в Украине, а на другую был наложен арест.

Ранее суд также наложил арест на активы этих компаний Фридмана на сумму около 500 млн грн.