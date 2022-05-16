Заарештовано активи російського олігарха Фрідмана в Альфа-банку на 12,4 млрд грн

У Альфа-банку, який входить до десятки найбільших в Україні, заарештовано активи кіпрських компаній на понад 12,4 млрд грн, бенефіціарним власником яких є російський олігарх Михайло Фрідман.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

– Це цінні папери кіпрських компаній, афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках в банку. Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора були арештовані 469 млн грн коштів з рахунків у Альфа-банку, які вже готувались до виведення в Росію, – уточнила вона.

За її словами, рух цих коштів у російському напрямку почався за два тижні до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як зазначила генпрокурор, Фрідман у змові з іншими російськими бізнесменами використали банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій.

Проте цей план провалився, оскільки їх викрили на легалізації активів цих компаній на 1,1 млрд грн.

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Потім вони вивели частину активів з банківської системи в Україні, а на іншу було накладено арешт.

Раніше суд також наклав арешт на активи цих компаній Фрідмана на суму майже 500 млн грн.