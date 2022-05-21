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Факты / Украина

Применяют РСЗО и танки: оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую область

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Применяют РСЗО и танки: оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую область

21 мая российские оккупанты вели обстрел Сумской области. Пока известно о попадании в населенные пункты Белопольской общины и Сумского района.

Информацию об обстреле Сумской области официально подтвердил председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Он подчеркнул, что сегодня враг вел обстрел из танков, РСЗО и артиллерии.

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— Сумщина. Ситуация с обстрелами по состоянию на 15.30. Почти в 9.00 Россия со своей территории вела артобстрел территорий Белопольской общины. Также более часа враг ведет огонь со своей территории из ракетных систем залпового огня по территории Сумского района, — сообщил Дмитрий Живицкий.

О жертвах и пострадавших в результате обстрела Сумской области 21 мая пока не сообщается.

Председатель Сумской ОВА заверил, что в ближайшее время предоставит все подробности, которые выяснят соответствующие службы.

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