Применяют РСЗО и танки: оккупанты с территории РФ обстреляли Сумскую область
21 мая российские оккупанты вели обстрел Сумской области. Пока известно о попадании в населенные пункты Белопольской общины и Сумского района.
Информацию об обстреле Сумской области официально подтвердил председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Он подчеркнул, что сегодня враг вел обстрел из танков, РСЗО и артиллерии.
— Сумщина. Ситуация с обстрелами по состоянию на 15.30. Почти в 9.00 Россия со своей территории вела артобстрел территорий Белопольской общины. Также более часа враг ведет огонь со своей территории из ракетных систем залпового огня по территории Сумского района, — сообщил Дмитрий Живицкий.
О жертвах и пострадавших в результате обстрела Сумской области 21 мая пока не сообщается.
Председатель Сумской ОВА заверил, что в ближайшее время предоставит все подробности, которые выяснят соответствующие службы.