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Факти / Україна

Застосовують РСЗВ і танки: окупанти з території РФ обстріляли Сумську область

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Застосовують РСЗВ і танки: окупанти з території РФ обстріляли Сумську область

21 травня російські окупанти вели обстріл Сумської області. Наразі відомо про потрапляння у населені пункти Білопільської громади і Сумського району.

Інформацію про обстріл Сумської області офіційно підтвердив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Він підкреслив, що сьогодні ворог вів обстріл з танків, РСЗВ та артилерії.

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– Сумщина. Ситуація з обстрілами станом на 15.30. Майже о 9.00 Росія зі своєї території вела артобстріл територій Білопільської громади. Також понад годину ворог веде вогонь зі своєї території з ракетних систем залпового вогню по території Сумського району, – повідомив Дмитро Живицький.

Про жертв та постраждалих внаслідок обстрілу Сумської області 21 травня наразі не повідомляється.

Голова Сумської ОВА запевнив, що найближчим часом надасть усі подробиці, що з’ясують відповідні служби.

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