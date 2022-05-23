Оккупанты в течение дня из Градов обстреливали села под Кривым Рогом

Май, 22 в 21:54

В Днепропетровской области рашисты обстреляли три населенных пункта Криворожского района. Российских оккупационных войск на территории области нет.

Об этом вечером 22 мая в своих соцсетях сообщил председатель Днепровского областного совета Николай Лукашук.

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Он уточнил, что вражеские Грады накрыли село Марьянское, куда прилетело десять снарядов. Еще два удара подверглась территория Апостоловской ОТГ.

— Также днем в Павлоградском районе одна вражеская ракета упала в реку Самара. Без пострадавших, — уточнил Николай Лукашук.

В результате воскресных обстрелов Днепропетровщины не пострадал ни один объект инфраструктуры области, пострадавших среди мирных жителей также нет.

Напомним, днем 22 мая российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину. Вражеская ракета попала… в реку.

Как сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, “прилет” произошел в Павлоградском районе.