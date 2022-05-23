Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Оккупанты в течение дня из Градов обстреливали села под Кривым Рогом

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Оккупанты в течение дня из Градов обстреливали села под Кривым Рогом

В Днепропетровской области рашисты обстреляли три населенных пункта Криворожского района. Российских оккупационных войск на территории области нет.

Об этом вечером 22 мая в своих соцсетях сообщил председатель Днепровского областного совета Николай Лукашук.

Сейчас смотрят

Он уточнил, что вражеские Грады накрыли село Марьянское, куда прилетело десять снарядов. Еще два удара подверглась территория Апостоловской ОТГ.

— Также днем в Павлоградском районе одна вражеская ракета упала в реку Самара. Без пострадавших, — уточнил Николай Лукашук.

В результате воскресных обстрелов Днепропетровщины не пострадал ни один объект инфраструктуры области, пострадавших среди мирных жителей также нет.

Напомним, днем 22 мая российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину. Вражеская ракета попала… в реку.

Как сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, “прилет” произошел в Павлоградском районе.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка