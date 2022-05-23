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Факти / Україна

Окупанти протягом дня з Градів обстрілювали села під Кривим Рогом

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Окупанти протягом дня з Градів обстрілювали села під Кривим Рогом

У Дніпропетровській області рашисти обстріляли три населені пункти Криворізького району. Російських окупаційних військ на території області немає.

Про це ввечері 22 травня у своїх соцмережах повідомив голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук.

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Він уточнив, що ворожі Гради накрили село Мар’янське, куди прилетіло десять снарядів. Ще два удари зазнала територія Апостолівської ОТГ.

– Також вдень у Павлоградському районі одна ворожа ракета впала в річку Самара. Без постраждалих, – уточнив Микола Лукашук.

Внаслідок недільних обстрілів Дніпропетровщини не постраждав жоден об’єкт інфраструктури області, постраждалих серед мирних мешканців також немає.

Нагадаємо, вдень 22 травня російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Ворожа ракета влучила… у річку.

Як повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, “приліт” стався у Павлоградському районі.

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