Май, 22 в 15:44

Украинские летчики, которые, рискуя жизнью, под прицелом российских средств ПВО доставляли на Азовсталь в Мариуполе подкрепление, оружие, продукты и лекарства, делали почти невозможное, рассказал основатель и первый командир полка Азов Андрей Билецкий.

По его словам, таких попыток было всего пять, и большинство, кроме двух последних, – успешные.

Рассказывая о нескольких эпизодах, он подчеркнул, что такого не увидишь даже в кино.

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– В этих попытках нужно прежде всего выделить героизм и максимальный профессионализм украинских летчиков…Таких операций никогда в истории человечества не было, поскольку с каждой новой попыткой риск увеличивался, – отметил Билецкий.

Спецоперация проводилась под эгидой ГУР Минобороны, а Билецкий занимался организацией десанта. Именно при его поддержке 72 бойца Азова были переправлены вертолетами для усиления обороны Мариуполя.

Он рассказал, что среди них был азовец Кельт, погибший на следующий день – на соседней улице от дома, где родился и вырос, как сам того хотел.

В то же время, по словам основателя Азова, настоящий героизм проявили также медики, согласившиеся лететь во время последней операции.

– Это была медсестра, анестезиолог, два хирурга – в общей сложности пятеро представителей медицинского персонала, гражданских. Это люди из Днепра. Я думаю, что впоследствии можно будет назвать фамилии этих людей. Это действительно для меня герои, – подчеркнул Билецкий.

Он считает, что труднее всего было лететь первым и тем, кто уже знал, что россияне высчитали трассу полета. Командир первого экипажа вертолетов, к счастью, жив, и, возможно, его рассказ станет сюжетом для фильма, надеется Билецкий.