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Факты / Украина

Защитников Азовстали готовят к обмену — Зеленский

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Защитников Азовстали готовят к обмену — Зеленский

Защитников Мариуполя, выведенных из заблокированного российскими оккупантами завода Азовсталь, должны осовбодить по процедуре обмена.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу ICTV сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– Мне кажется, что в ближайшее время, даже в ближайшие дни, вывезут всех. Посмотрим. Структура сложна. Мы договаривались, что разблокировкой будут заниматься западные посредники и партнеры. Я договаривался с Турцией, Швейцарией, Израилем.

На сегодняшний день наши ребята получили полное право выйти и сохранить свою жизнь. Военное командование сообщило об этом всем заблокированным на Азовстали. Посредниками вместе со странами, о которых я вам сказал, реально были представители ООН.

А дальше то, что на себя брали ООН, Красный Крест, РФ – что они будут все в безопасности. И они будут ожидать того или иного формата обмена, – объяснил он.

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