Не верим в гуманитарные коридоры РФ – Кулеба о транспортировке с/х продукции
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не возлагает особых надежд на то, что страны Черноморского бассейна могут сопровождать танкеры с украинской сельхозпродукцией в другие страны мира.
– Если в самые сложные времена для Украины государства Европы не закрыли над нами небо, как они могут помочь с сопровождением территорией своего Черноморского бассейна?
У меня нет много надежд, – отметил во время пребывания на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дмитрий Кулеба.
Но, несмотря на все, добавляет министр МИД, Украина ищет пути решения этого вопроса.
– Просто Россия непредсказуема в своем поведении. И если даже они откроют гуманитарные коридоры, то мы им не верим.
Мы знаем, что говорим, – у нас трехсотлетняя история с ними, – добавил глава ведомства.