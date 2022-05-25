Май, 25 в 9:56

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не возлагает особых надежд на то, что страны Черноморского бассейна могут сопровождать танкеры с украинской сельхозпродукцией в другие страны мира.

– Если в самые сложные времена для Украины государства Европы не закрыли над нами небо, как они могут помочь с сопровождением территорией своего Черноморского бассейна? У меня нет много надежд, – отметил во время пребывания на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дмитрий Кулеба.

Но, несмотря на все, добавляет министр МИД, Украина ищет пути решения этого вопроса.

– Просто Россия непредсказуема в своем поведении. И если даже они откроют гуманитарные коридоры, то мы им не верим. Мы знаем, что говорим, – у нас трехсотлетняя история с ними, – добавил глава ведомства.