Не віримо в гуманітарні коридори РФ – Кулеба про транспортування с/г продукції
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не покладає особливих надій на те, що країни Чорноморського басейну можуть супроводжувати танкери із українською сільгосппродукцією до інших країн світу.
– Якщо в найскладніші часи для України держави Європи не закрили над нами небо, як вони можуть нам допомогти із супроводом територією свого Чорноморського басейну?
У мене небагато надій на це, – зазначив під час перебування на Світовому економічному форумі в Давосі Дмитро Кулеба.
Та, попри все, додає міністр МЗС, Україна шукає шляхів вирішення цього питання.
– Просто Росія непередбачувана у своїй поведінці. І якщо навіть вони відкриють якісь гуманітарні коридори, то їм віри немає.
Ми знаємо, що говоримо, – у нас трьохсотрічна історія з ними, – додав очільник відомства.