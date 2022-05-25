Не віримо в гуманітарні коридори РФ – Кулеба про транспортування с/г продукції

Травень, 25 в 9:56

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не покладає особливих надій на те, що країни Чорноморського басейну можуть супроводжувати танкери із українською сільгосппродукцією до інших країн світу.

– Якщо в найскладніші часи для України держави Європи не закрили над нами небо, як вони можуть нам допомогти із супроводом територією свого Чорноморського басейну? У мене небагато надій на це, – зазначив під час перебування на Світовому економічному форумі в Давосі Дмитро Кулеба.

Та, попри все, додає міністр МЗС, Україна шукає шляхів вирішення цього питання.

– Просто Росія непередбачувана у своїй поведінці. І якщо навіть вони відкриють якісь гуманітарні коридори, то їм віри немає. Ми знаємо, що говоримо, – у нас трьохсотрічна історія з ними, – додав очільник відомства.