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Факти / Україна

Стягують до кордону Іскандери: Генштаб не виключає обстріли України ракетами з Білорусі

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Стягують до кордону Іскандери: Генштаб не виключає обстріли України ракетами з Білорусі

У білоруській Брестській області, що має кордон з Україною, ворог стягує пускові ракетні системи Іскандер.

Про це 26 травня повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Він не виключив, що загроза обстрілів Заходу України ракетами з Білорусі залишається високою.

– Здійснено переміщення пускових установок оперативно-тактичних крилатих ракет Іскандер до району Лунінець Брестської області. Не виключається їх залучення до ураження військових об’єктів та інфраструктури в західному регіоні нашої країни, – повідомив Олексій Громов.

За офіційними даними Генерального штабу ЗС України, білоруські військові запланували “навчання” наприкінці травня. Йдеться про полігони у Брестській, Вітебській, Гродненській, Мінській та Могильовській областях.

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Також відомо, що лише за минулий тиждень (19-26 травня) ворог завдав 63 ракетних удари і 41 авіаційний удар по об’єктах в різних містах України.

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