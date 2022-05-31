Май, 31 в 19:35

В результате авиаудара по химзаводу в Северодонецке российская ракета попала в цистерну с азотной кислотой.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай призвал жителей области не выходить из укрытий.

На фото видно, как столб дыма розового цвета поднимается над городом.

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Других подробностей относительно последствий авиаудара Гайдай не сообщил, но напомнил, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании, попадании на кожу и слизистые.

Поэтому посоветовал подготовить защитные маски, пропитанные содовым раствором.

В апреле российские оккупанты во время обстрелов дважды попадали в цистерны с азотной кислотой возле Рубежного Луганской области – 5 и 9 числа.

Во время проглатывания азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды. Подробнее о симптомах и первой помощи во время отравления азотной кислотой — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Сергій Гайдай