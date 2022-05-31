Травень, 31 в 19:35

Внаслідок авіаудару по хімзаводу в Сєвєродонецьку російська ракета влучила у цистерну з азотною кислотою.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав мешканців області не виходити з укриттів.

На фото видно, як стовп диму рожевого кольору підіймається над містом.

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Інших подробиць щодо наслідків авіаудару Гайдай не повідомив, але нагадав, що азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні, потраплянні на шкіру та слизові оболонки.

Тому порадив підготувати захисні маски, просочені содовим розчином.

У квітні російські окупанти під час обстрілів двічі влучали у цистерни з азотною кислотою біля Рубіжного Луганської області – 5 та 9 числа.

Під час проковтування азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води. Детальніше про симптоми та першу допомогу під час отруєння азотною кислотою – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Сергій Гайдай