Июнь, 01 в 11:07

1 июня российские военные продолжают обстреливать украинские города из тяжелой артиллерии и наносить авиационные удары.

Под вражеским огнем в первый день лета была Зеленодольская община Днепропетровской области, что на границе с Херсонщиной.

По предварительной информации от областной военной администрации, люди не пострадали.

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В течение суток под массированным вражеским огнем были населенные пункты Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов Харьковской области.

От российских обстрелов погибли двое и получили ранения пятеро гражданских.

В Луганской области оккупанты после штурмовых действий в северных, южных и восточных районах Северодонецка начали закрепляться в центре города.

По состоянию на 1 июня россияне пытаются вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки.

В течение суток захватчики применяли штурмовую и армейскую авиацию в районах Камышевахи и Нырково.

Из-за атаки с вражеского самолета по объединению Азот произошел выброс ядовитых веществ.

Кроме того, артиллерия РФ повредила несколько помещений завода Пролетарий в Лисичанске. После обстрелов 31 мая получили ранения два человека.

Напряженной остается ситуация в Донецкой области.

С ночи не утихали обстрелы в районе Авдеевки. Утром оккупанты атаковали старую часть города и район коксохимического завода.

Поселок Очеретино ночью российские военные обстреливали из тяжелой артиллерии.

Оккупанты частично разрушили Центр безопасности граждан, магазин, несколько жилых домов и повредили здание ЦПАУ.

В 05.00 армия РФ авиаударом по Славянску разрушила три частных дома. Еще около десяти получили повреждения. Обошлось без жертв.

Всего за сутки оккупанты убили в регионе четыре человека и ранили еще семерых.

Утром 1 июня военные РФ обстреляли город Очаков Николаевской области.

По предварительной информации, ранения получил один человек. Также подверглись разрушениям жилые дома.

Во время обстрелов Широковской общины, которые продолжались и днем, и ночью, сгорел гараж и комбайн. Пострадавших нет.

Один человек погиб от вражеского огня в Березнеговатской общине. Информация о повреждениях уточняется.

В Херсоне, где уже почти двое суток нет телефонной связи и интернета, появилось больше точек выдачи и продажи российских сим-карт.

Оккупанты заявляют, что “связь отключили киевские власти”, и предлагают свои карты, получить которые можно, предоставив паспорт.

В Великоалександровской и Калиновской территориальной общинах области по состоянию на 1 июня продолжаются тяжелые бои.

Фото: Вадим Лях