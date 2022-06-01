Авиаудар по Славянску и продажа сим-карт РФ в Херсоне: ситуация в регионах
1 июня российские военные продолжают обстреливать украинские города из тяжелой артиллерии и наносить авиационные удары.
Под вражеским огнем в первый день лета была Зеленодольская община Днепропетровской области, что на границе с Херсонщиной.
По предварительной информации от областной военной администрации, люди не пострадали.
В течение суток под массированным вражеским огнем были населенные пункты Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов Харьковской области.
От российских обстрелов погибли двое и получили ранения пятеро гражданских.
В Луганской области оккупанты после штурмовых действий в северных, южных и восточных районах Северодонецка начали закрепляться в центре города.
По состоянию на 1 июня россияне пытаются вытеснить подразделения украинских войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки.
В течение суток захватчики применяли штурмовую и армейскую авиацию в районах Камышевахи и Нырково.
Из-за атаки с вражеского самолета по объединению Азот произошел выброс ядовитых веществ.
Кроме того, артиллерия РФ повредила несколько помещений завода Пролетарий в Лисичанске. После обстрелов 31 мая получили ранения два человека.
Напряженной остается ситуация в Донецкой области.
С ночи не утихали обстрелы в районе Авдеевки. Утром оккупанты атаковали старую часть города и район коксохимического завода.
Поселок Очеретино ночью российские военные обстреливали из тяжелой артиллерии.
Оккупанты частично разрушили Центр безопасности граждан, магазин, несколько жилых домов и повредили здание ЦПАУ.
В 05.00 армия РФ авиаударом по Славянску разрушила три частных дома. Еще около десяти получили повреждения. Обошлось без жертв.
Всего за сутки оккупанты убили в регионе четыре человека и ранили еще семерых.
Утром 1 июня военные РФ обстреляли город Очаков Николаевской области.
По предварительной информации, ранения получил один человек. Также подверглись разрушениям жилые дома.
Во время обстрелов Широковской общины, которые продолжались и днем, и ночью, сгорел гараж и комбайн. Пострадавших нет.
Один человек погиб от вражеского огня в Березнеговатской общине. Информация о повреждениях уточняется.
В Херсоне, где уже почти двое суток нет телефонной связи и интернета, появилось больше точек выдачи и продажи российских сим-карт.
Оккупанты заявляют, что “связь отключили киевские власти”, и предлагают свои карты, получить которые можно, предоставив паспорт.
В Великоалександровской и Калиновской территориальной общинах области по состоянию на 1 июня продолжаются тяжелые бои.
Фото: Вадим Лях