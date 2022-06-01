Авіаудар по Слов’янську та продаж сім-карток РФ у Херсоні: ситуація в регіонах

Червень, 01 в 11:07

1 червня російські військові продовжують обстрілювати українські міста з важкої артилерії та завдавати авіаційних ударів.

Під ворожим вогнем у перший день літа була Зеленодольська громада Дніпропетровської області, що межує з Херсонщиною.

За попередньою інформацією від обласної військової адміністрації, люди не постраждали.

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Протягом доби під масованим ворожим вогнем були населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківської області.

Від російських обстрілів загинуло двоє та дістали поранення п’ятеро цивільних.

У Луганській області окупанти після штурмових дій у північних, південних та східних районах Сєвєродонецька почали закріплюватися в центрі міста.

Станом на 1 червня росіяни намагаються витіснити підрозділи українських військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки.

Протягом доби загарбники застосовували штурмову та армійську авіацію в районах Комишувахи й Ниркового.

Через атаку з ворожого літака по об’єднанню Азот стався викид отруйних речовин.

Крім того, артилерія РФ пошкодила кілька приміщень заводу Пролетарій у Лисичанську. Після обстрілів 31 травня дістали поранення двоє людей.

Напруженою залишається ситуація в Донецькій області.

Із ночі не вщухали обстріли в районі Авдіївки. Зранку окупанти атакували стару частину міста та район коксохімічного заводу.

Селище Очеретине вночі російські військові обстрілювали з важкої артилерії.

Окупанти частково зруйнували Центр безпеки громадян, магазин, кілька житлових будинків та пошкодили будівлю ЦНАПу.

О 05.00 армія РФ авіаударом по Слов’янську зруйнувала три приватні будинки. Ще близько десяти зазнали пошкоджень. Минулося без жертв.

Загалом за добу окупанти вбили в регіоні чотирьох людей та поранили ще сімох.

Уранці 1 червня військові РФ обстріляли також місто Очаків Миколаївської області.

За попередньою інформацією, поранення дістала одна людина. Також зазнали руйнувань житлові будинки.

Під час обстрілів Широківської громади, що тривали і вдень, і вночі, згорів гараж та комбайн. Потерпілих немає.

Одна людина загинула від ворожого вогню в Березнегуватській громаді. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

У Херсоні, де вже майже дві доби немає телефонного зв’язку та інтернету, побільшало точок видачі та продажу російських сім-карток.

Окупанти заявляють, що “зв’язок відключила київська влада”, і пропонують свої картки, отримати які можна, надавши паспорт.

У Великоолександрівській та Калинівській територіальній громадах області станом на 1 червня тривають важкі бої.

Фото: Вадим Лях