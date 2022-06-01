Июнь, 01 в 9:30

С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 30 700 российских оккупантов. За сутки уничтожили еще 200 захватчиков.

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки наши военные также ликвидировали еще три вражеских танка, 10 артиллерийских систем и сбили один вражеский вертолет.

Боевые потери России в войне против Украины:

Сейчас смотрят

танки – 1 361 (+3);

боевые бронированные машины – 3 343 (+41);

артиллерийские системы – 659 (+10);

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 207;

средства ПВО – 94 (+1);

самолеты – 208;

вертолеты – 175 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 519 (+4);

крылатые ракеты – 120;

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 290 (+15);

специальная техника – 49 (+1);

Наибольшие потери враг понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.