Червень, 01 в 9:30

Від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували близько 30 700 російських окупантів. За добу знищили ще 200 загарбників.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу наші військові також ліквідували ще три ворожих танки, 10 артилерійських систем і збили один ворожий гелікоптер.

Бойові втрати Росії у війні проти України:

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танки ‒ 1 361 (+3);

бойові броньовані машини ‒ 3 343 (+41);

артилерійські системи – 659 (+10);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 207;

засоби ППО – 94 (+1);

літаки – 208;

гелікоптери – 175 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4);

крилаті ракети – 120;

кораблі /катери – 13;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 290 (+15);

спеціальна техніка – 49 (+1);

Найбільших втрат ворог зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.