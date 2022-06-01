Июнь, 01 в 15:43

Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны, на Востоке продолжаются кровопролитные бои. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага, поэтому мы не останавливаемся ни на минуту. Но каждый день сопротивления укрепляет уверенность, что Украина выстоит и обязательно победит.

– Битва за Донбасс и другие наши территории продолжается, и впереди у нас – деоккупация всех наших земель в соответствии с международно признанными границами Украины. Впереди – тяжелые этапы освобождения из плена наших ребят. Возвращение принудительно вывезенных в Россию граждан Украины, – объяснил министр.

По словам Резникова, над этим работают президент, его Офис, члены правительства, дипломаты, разведка, военное командование и военные на местах.

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Министр сообщил, что уже длительный период усилия Минобороны максимально сконцентрированы на том, чтобы потребности сил обороны Украины воспринимались как наши по всей Европе, и не только в ней.

— В воскресенье у меня была честь обратиться к Парламентской Ассамблее НАТО и принять участие в дискуссии. Кроме уже традиционных акцентов на том, что Украина нуждается в тяжелом оружии, быстро и в достаточном количестве, я предложил членам Ассамблеи, одновременно представляющим парламенты своих стран, принять во внимание три вещи, — заметил он.

Во-первых, действия российских властей носят откровенно преступный террористический характер. Кремль совершает преступление геноцида против украинского народа и вместе с тем пытается терроризировать мир угрозой глобального продовольственного кризиса.

Во-вторых, Россия инвестирует колоссальные ресурсы в ложь, спекулируя на проблемах, которые сама и создает. В-третьих, нет никакого смысла подталкивать Украину к решениям, суть которых сводится к сдаче собственной территории, чтобы временно утихомирить Москву.

Это ведь только увеличит аппетиты агрессора. Кроме этого, подобные шаги не воспримут ни украинские власти, ни украинский народ.

Алексей Резников также отметил важность саммита НАТО в Мадриде, где ожидается одобрение Стратегической концепции Альянса до 2030 года. Он обратил внимание членов ПА НАТО, что эта концепция будет изначально слабой, если в ней не будет четкого места для Украины в международно признанных границах.

Между тем пока Украина продолжает вести интенсивный диалог с партнерами на двустороннем уровне.