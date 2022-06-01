Червень, 01 в 15:43

Зараз Україна проходить через критичну фазу війни, на Сході тривають дуже кровопролитні бої. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, нам бракує важкої зброї, щоб відкинути ворога, тому ми не зупиняємось ні на хвилину. Але кожен день опору зміцнює впевненість, що Україна вистоїть і обов’язково переможе.

– Битва за Донбас та інші наші території продовжується, і попереду в нас – деокупація усіх наших земель відповідно до міжнародно визнаних кордонів України. Попереду – важкі етапи визволення із полону наших хлопців і дівчат. Повернення примусово вивезених до Росії громадян України, – пояснив міністр.

За словами Резнікова, над цим працюють президент, його Офіс, члени уряду, дипломати, розвідка, військове командування та військові на місцях.

Зараз дивляться

Міністр повідомив, що вже тривалий період зусилля Міноборони максимально сконцентровані на тому, щоб потреби сил оборони України сприймалися як наші у всій Європі, і не тільки в ній.

– У неділю я мав честь звернутися до Парламентської Асамблеї НАТО і взяти участь у дискусії. Крім вже традиційних акцентів на тому, що Україна потребує важкої зброї, швидко і в достатній кількості, я запропонував членам Асамблеї, які одночасно представляють парламенти своїх країн, взяти до уваги три речі, – зауважив він.

По-перше, дії російської влади мають відверто злочинний терористичний характер. Кремль чинить злочин геноциду проти українського народу і водночас намагається тероризувати світ загрозою глобальної продовольчої кризи.

По-друге, Росія інвестує колосальні ресурси у брехню, спекулюючи на проблемах, які сама і створює. По-третє, немає жодного сенсу підштовхувати Україну до рішень, суть яких зводиться до здачі власної території, щоб тимчасово вгамувати Москву.

Адже це тільки збільшить апетити агресора. Крім цього, подібні кроки не сприйме ані українська влада, ані український народ.

Олексій Резніков також наголосив на важливості саміту НАТО у Мадриді, де очікується схвалення Стратегічної концепції Альянсу до 2030 року. Він звернув увагу членів ПА НАТО, що ця концепція буде з самого початку слабкою, якщо в ній не буде чіткого місця для України у міжнародно визнаних кордонах.

Тим часом поки що Україна продовжує вести інтенсивний діалог з партнерами на двосторонньому рівні.