Июнь, 01 в 10:06

На фронте ежедневно погибают 60-100 украинских военных, еще 500 – получают ранения. Такие цифры озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, самая сложная ситуация сейчас на Востоке Украины.

— Ситуация очень сложная, 60-100 солдат в день погибают в бою и около 500 человек получают ранения в бою. Так мы держим свои оборонительные рубежи, – добавил он.

Накануне Владимир Зеленский также заявлял, что деоккупация украинских территорий не должна привести к гибели людей.

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Он объяснил, что на Востоке нам сложно из-за того, что не хватает необходимого количества оружия. Но Украине все равно на планы РФ, так как мы планируем деоккупировать все свои территории.

Однако в этом вопросе, по его словам, главным будет сохранение жизней.

Источник: Newsmax