Червень, 01 в 10:06

На фронті щодня гинуть 60-100 українських військових, ще 500 – дістають поранення. Такі цифри озвучив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, найскладніша ситуація наразі на Сході України.

– Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть в бою та близько 500 людей дістають поранення в бою. Так ми тримаємо свої оборонні рубежі, – додав він.

Напередодні Володимир Зеленський також заявляв, що деокупація українських територій не має призвести до загибелі людей.

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Він пояснив, що на Сході нам складно через те, що не вистачає необхідної кількості зброї. Але Україні байдуже на плани РФ, оскільки ми плануємо деокупувати усі свої території.

Однак у цьому питанні, за його словами, головним буде збереження життів.

Джерело: Newsmax