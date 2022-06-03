Июнь, 03 в 7:20

С момента полномасштабного вторжения РФ прошло ровно 100 дней. Каждый день украинцы прятались от обстрелов в бомбоубежищах, покидали свои дома в поисках безопасного места, волонтерили, спасали и защищали друг друга.

Вооруженные силы нашего государства дают достойный отпор рашистским оккупантам, а сила духа украинского народа перед бездушным лицом врага только крепнет.

Какими стали для Украины и украинцев 100 дней кровопролитной войны с Россией — в подборке фотографий, которую для вас подготовили Факты ICTV. Вместе — победим!

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12 мая. Львов. Мать Наталья с дочерью Яной и сыном Ярославом в больнице после операции. В результате обстрела вокзала в Краматорске 8 апреля женщина потеряла одну ногу, а ее дочь лишилась двух конечностей.

6 апреля. Поселок Бородянка на Киевщине. Спасатели ГСЧС разбирают завалы полностью разрушенных российскими фашистами жилых домов.

18 апреля. Житомирская трасса под Киевом. Уничтоженный войной дорожный знак.

20 марта. Железнодорожный вокзал во Львове. Мать с маленькими детьми бежит к эвакуационным поездам.

10 мая. Мариуполь. Один из мужественных защитников Азовстали, где более двух месяцев продолжалась оборона от российских захватчиков.

4 апреля. Город-герой Буча на Киевщине. Визит президента Украины Владимира Зеленского.

3 апреля. Город-герой Гостомель на Киевщине. Разрушенный российскими фашистами самолет Ан-225 Мрия.

10 апреля. Город-герой Харьков. Руины обстрелянного россиянами жилого дома.

6 апреля. Львов. Церемония прощания с погибшими украинскими военнослужащими.

7 марта. Город-герой Чернигов. Спасатели ГСЧС проводят поисковые работы на месте разрушенного дома.

24 марта. Харьков. Мать с ребенком прячутся от обстрелов в метро.

15 марта. Чернигов. Украина и мир узнали о четвероногом талисмане черниговских пиротехников — это песик Патрон.

19 мая. Саперы ГСЧС ликвидировали очередной “урожай” смертельных боеприпасов оккупанта.

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20 мая. Мариуполь. Азовец Орест (Дмитрий Козацкий) обнародовал впечатляющие фотографии с территории многострадального, но несокрушимого завода Азовсталь.

23 марта. Харьков. Уцелевший флаг Украины на руинах общеобразовательной школы.

5 марта. Житомир. Мальчик с баскетбольным мячом у руин городского лицея, разрушенного в результате ракетного удара РФ.

26 февраля. Киев. Молодая мать кормит грудью младенца, скрываясь во время воздушной тревоги в метрополитене. Снимок венгерского фотографа Андраша Фелдеса, более известный миру как Киевская Мадонна.

21 марта. Киев. Руины ТРЦ Ретровилль, полностью разрушенного в результате российского ракетного удара.

18 марта. Киев. Женщина получает медицинскую помощь после вражеского обстрела микрорайона Виноградарь.

8 мая. Харьковская область. Несмотря на постоянные обстрелы РФ, посевная кампания в стране продолжается.

29 апреля. Село Забучье под Бучей на Киевщине. Валторнист эстрадно-симфонического оркестра и боец ВСУ Валерий Мирошниченко (позывной Маэстро) играет возле разрушенного в результате боевых действий моста. На импровизированное выступление сошлись местные жители.

22 марта. Харьков. Военнослужащий ВСУ на одном из блокпостов.

6 апреля. Поселок Бородянка на Киевщине. Интерьер квартиры в разрушенной в результате обстрелов РФ многоэтажке.

14 марта. Киев. Спасатель ГСЧС вынес кота из пожара, возникшего в результате попадания российского снаряда в один из жилых домов на Оболони.

20 марта. Харьков. Кухня одной из квартир дома, который пострадал в результате обстрелов РФ.

5 марта. Житомир. Мужчина осматривает свой дом после того, как туда попала российская ракета.

19 мая. Чернигов. Разрушенный в результате боевых действий мост на въезде в город.

11 марта. Киев. Дети в эвакуационном поезде на железнодорожном вокзале.

16 мая. Мариуполь. Впечатляющее фото азовца Ореста (Дмитрия Козацкого) с территории завода Азовсталь, где более двух месяцев продолжалась героическая оборона от российских захватчиков.

21 мая. Киев, Михайловская площадь. Выставка уничтоженной военной техники РФ, которую передали из города-героя Гостомеля.

3 апреля. Харьков. Волонтеры-молодожены Настя и Антон фотографируются на фоне обстрелянных домов.