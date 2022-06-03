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Факты / Украина

Искалеченные тела и души, несгибаемые вера и дух: 100 дней полномасштабной войны с Россией в фотографиях

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Искалеченные тела и души, несгибаемые вера и дух: 100 дней полномасштабной войны с Россией в фотографиях

С момента полномасштабного вторжения РФ прошло ровно 100 дней. Каждый день украинцы прятались от обстрелов в бомбоубежищах, покидали свои дома в поисках безопасного места, волонтерили, спасали и защищали друг друга.

Вооруженные силы нашего государства дают достойный отпор рашистским оккупантам, а сила духа украинского народа перед бездушным лицом врага только крепнет.

Какими стали для Украины и украинцев 100 дней кровопролитной войны с Россией — в подборке фотографий, которую для вас подготовили Факты ICTV. Вместе — победим!

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Фото: УНИАН

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Фото: УНИАН

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Фото: Дмитрий Козацкий

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