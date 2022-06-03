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Факти / Україна

Скалічені тіла і душі, незламні віра й дух: 100 днів повномасштабної війни з Росією у фотографіях

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Скалічені тіла і душі, незламні віра й дух: 100 днів повномасштабної війни з Росією у фотографіях

З моменту повномасштабного вторгнення РФ минуло рівно 100 днів. Кожного дня українці ховалися від обстрілів у бомбосховищах, залишали свої домівки в пошуках безпечного місця, волонтерили, рятували та захищали одне одного.

Збройні сили нашої держави дають гідну відсіч рашистським окупантам, а сила духу українського народу перед бездушним обличчям ворога лише міцнішає.

Якими стали для України та українців 100 днів кровопролитної війни з Росією – у добірці фотографій, яку для вас підготували Факти ICTV. Разом – переможемо!

Зараз дивляться

12 травня. Львів. Матір Наталя з донькою Яною та сином Ярославом у лікарні після операції. Внаслідок обстрілу вокзалу у Краматорську 8 квітня жінка втратила одну ногу, а її донька позбулася двох кінцівок.

Фото: Перше медичне об’єднання Львова

6 квітня. Селище Бородянка на Київщині. Рятувальники ДСНС розбирають завали вщент зруйнованих рашистами житлових будинків.

Фото: УНІАН

18 квітня. Житомирська траса під Києвом. Знищений війною дорожній знак.

Фото: УНІАН

20 березня. Залізничний вокзал у Львові. Матір з маленькими дітьми біжить до евакуаційних потягів.

Фото: УНІАН

10 травня. Маріуполь. Один із мужніх оборонців Азовсталі, де понад два місяці тривала оборона від російських загарбників.

Фото: АЗОВ – Маріуполь

4 квітня. Місто-герой Буча на Київщині. Візит президента України Володимира Зеленського.

Фото: Офіс президента

3 квітня. Місто-герой Гостомель на Київщині. Зруйнований рашистами літак Ан-225 Мрія.

Фото: УНІАН

10 квітня. Місто-герой Харків. Руїни обстріляного росіянами житлового будинку.

Фото: УНІАН

6 квітня. Львів. Церемонія прощання із загиблими українськими військовослужбовцями.

Фото: УНІАН

7 березня. Місто-герой Чернігів. Рятувальники ДСНС проводять пошукові роботи на місці зруйнованого будинку.

Фото: ДСНС

24 березня. Харків. Матір з дитиною ховаються від обстрілів у метро.

Фото: УНІАН

15 березня. Чернігів. Україна та світ дізналися про чотирилапого талісмана чернігівських піротехніків – це песик Патрон.

Фото: ДСНС

19 травня. Сапери ДСНС ліквідували черговий “урожай” смертельних боєприпасів окупанта.

Фото: ДСНС

26 березня. Львів. Після ракетного удару РФ загорілася нафтобаза.

Фото: ДСНС

20 травня. Маріуполь. Азовець Орест (Дмитро Козацький) оприлюднив вражаючі світлини з території багатостраждального, та незламного заводу Азовсталь.

Фото: Дмитро Козацький

23 березня. Харків. Вцілілий прапор України на руїнах загальноосвітньої школи.

Фото: УНІАН

5 березня. Житомир. Хлопчик із баскетбольним м’ячем біля руїн міського ліцею, зруйнованого внаслідок ракетного удару РФ.

Фото: УНІАН

26 лютого. Київ. Молода матір годує немовля, ховаючись під час повітряної тривоги у метрополітені. Знімок угорського фотографа Андраша Фьолдеса, більш відомий світові як Київська Мадонна.

Фото: Földes András

21 березня. Київ. Руїни ТРЦ Ретровілль, вщент зруйнованого внаслідок російського ракетного удару.

Фото: УНІАН

18 березня. Київ. Жінка отримує медичну допомогу після ворожого обстрілу мікрорайону Виноградар.

Фото: УНІАН

8 травня. Харківська область. Посівна кампанія, попри постійні обстріли РФ, триває.

Фото: УНІАН

29 квітня. Село Забуччя під Бучею на Київщині. Валторніст естрадно-симфонічного оркестру та боєць ЗСУ Валерій Мірошниченко (позивний Маестро) грає біля зруйнованого внаслідок бойових дій мосту, де на імпровізований виступ зійшлися місцеві мешканці.

Фото: УНІАН

22 березня. Харків. Військовослужбовець ЗСУ на одному із блокпостів.

Фото: УНІАН

6 квітня. Селище Бородянка на Київщині. Інтер’єр квартири у поруйнованій внаслідок обстрілів РФ багатоповерхівці.

Фото: УНІАН

14 березня. Київ. Рятувальник ДСНС врятував кота з пожежі, що виникла внаслідок влучання російського снаряда в один із житлових будинків на Оболоні.

Фото: УНІАН

20 березня. Харків. Кухня однієї з квартир будинку, який постраждав внаслідок обстрілів РФ.

Фото: УНІАН

5 березня. Житомир. Чоловік оглядає свій будинок після того, як туди влучила російська ракета.

Фото: УНІАН

19 травня. Чернігів. Зруйнований внаслідок бойових дій міст на в’їзді до Чернігова.

Фото: УНІАН

11 березня. Київ. Діти в евакуаційному поїзді на залізничному вокзалі.

Фото: УНІАН

16 травня. Маріуполь. Вражаюче фото азовця Ореста (Дмитра Козацького) з території заводу Азовсталь, де понад два місяці тривала мужня оборона від російських загарбників.

Фото: Дмитро Козацький

21 травня. Київ, Михайлівська площа. Виставка знищеної військової техніки РФ, яку передали з міста-героя Гостомеля.

Фото: УНІАН

3 квітня. Харків. Волонтери-молодята Настя та Антон фотографуються на тлі обстріляних будинків.

Фото: УНІАН

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