Червень, 03 в 7:20

З моменту повномасштабного вторгнення РФ минуло рівно 100 днів. Кожного дня українці ховалися від обстрілів у бомбосховищах, залишали свої домівки в пошуках безпечного місця, волонтерили, рятували та захищали одне одного.

Збройні сили нашої держави дають гідну відсіч рашистським окупантам, а сила духу українського народу перед бездушним обличчям ворога лише міцнішає.

Якими стали для України та українців 100 днів кровопролитної війни з Росією – у добірці фотографій, яку для вас підготували Факти ICTV. Разом – переможемо!

Зараз дивляться

12 травня. Львів. Матір Наталя з донькою Яною та сином Ярославом у лікарні після операції. Внаслідок обстрілу вокзалу у Краматорську 8 квітня жінка втратила одну ногу, а її донька позбулася двох кінцівок.

6 квітня. Селище Бородянка на Київщині. Рятувальники ДСНС розбирають завали вщент зруйнованих рашистами житлових будинків.

18 квітня. Житомирська траса під Києвом. Знищений війною дорожній знак.

20 березня. Залізничний вокзал у Львові. Матір з маленькими дітьми біжить до евакуаційних потягів.

10 травня. Маріуполь. Один із мужніх оборонців Азовсталі, де понад два місяці тривала оборона від російських загарбників.

4 квітня. Місто-герой Буча на Київщині. Візит президента України Володимира Зеленського.

3 квітня. Місто-герой Гостомель на Київщині. Зруйнований рашистами літак Ан-225 Мрія.

10 квітня. Місто-герой Харків. Руїни обстріляного росіянами житлового будинку.

6 квітня. Львів. Церемонія прощання із загиблими українськими військовослужбовцями.

7 березня. Місто-герой Чернігів. Рятувальники ДСНС проводять пошукові роботи на місці зруйнованого будинку.

24 березня. Харків. Матір з дитиною ховаються від обстрілів у метро.

15 березня. Чернігів. Україна та світ дізналися про чотирилапого талісмана чернігівських піротехніків – це песик Патрон.

19 травня. Сапери ДСНС ліквідували черговий “урожай” смертельних боєприпасів окупанта.

26 березня. Львів. Після ракетного удару РФ загорілася нафтобаза.

20 травня. Маріуполь. Азовець Орест (Дмитро Козацький) оприлюднив вражаючі світлини з території багатостраждального, та незламного заводу Азовсталь.

23 березня. Харків. Вцілілий прапор України на руїнах загальноосвітньої школи.

5 березня. Житомир. Хлопчик із баскетбольним м’ячем біля руїн міського ліцею, зруйнованого внаслідок ракетного удару РФ.

26 лютого. Київ. Молода матір годує немовля, ховаючись під час повітряної тривоги у метрополітені. Знімок угорського фотографа Андраша Фьолдеса, більш відомий світові як Київська Мадонна.

21 березня. Київ. Руїни ТРЦ Ретровілль, вщент зруйнованого внаслідок російського ракетного удару.

18 березня. Київ. Жінка отримує медичну допомогу після ворожого обстрілу мікрорайону Виноградар.

8 травня. Харківська область. Посівна кампанія, попри постійні обстріли РФ, триває.

29 квітня. Село Забуччя під Бучею на Київщині. Валторніст естрадно-симфонічного оркестру та боєць ЗСУ Валерій Мірошниченко (позивний Маестро) грає біля зруйнованого внаслідок бойових дій мосту, де на імпровізований виступ зійшлися місцеві мешканці.

22 березня. Харків. Військовослужбовець ЗСУ на одному із блокпостів.

6 квітня. Селище Бородянка на Київщині. Інтер’єр квартири у поруйнованій внаслідок обстрілів РФ багатоповерхівці.

14 березня. Київ. Рятувальник ДСНС врятував кота з пожежі, що виникла внаслідок влучання російського снаряда в один із житлових будинків на Оболоні.

20 березня. Харків. Кухня однієї з квартир будинку, який постраждав внаслідок обстрілів РФ.

5 березня. Житомир. Чоловік оглядає свій будинок після того, як туди влучила російська ракета.

19 травня. Чернігів. Зруйнований внаслідок бойових дій міст на в’їзді до Чернігова.

11 березня. Київ. Діти в евакуаційному поїзді на залізничному вокзалі.

16 травня. Маріуполь. Вражаюче фото азовця Ореста (Дмитра Козацького) з території заводу Азовсталь, де понад два місяці тривала мужня оборона від російських загарбників.

21 травня. Київ, Михайлівська площа. Виставка знищеної військової техніки РФ, яку передали з міста-героя Гостомеля.

3 квітня. Харків. Волонтери-молодята Настя та Антон фотографуються на тлі обстріляних будинків.