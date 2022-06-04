Июнь, 04 в 17:25

В среду, 4 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал призыв французского главы Эммануэля Макрона не унижать сторону РФ в связи с боевыми действиями в Украине унизительными для самой Франции, как и любой другой страны, которая будет утверждать подобное.

– Призывы избегать унижения России могут только унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призывает. Потому что это Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизни, – написал Кулеба у себя в Twitter.

До этого Эммануэль Макрон назвал “крайне важным” не унижать Россию, чтобы можно было найти дипломатическое решение, когда война в Украине прекратится.

– Мы не должны унижать Россию, чтобы в день, когда прекратятся боевые действия, мы могли построить выходной пандус дипломатическими средствами, – сказал президент Франции Reuters.

Отметим, что Эммануэль Макрон не оставляет попыток поддерживать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

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Такая его позиция неоднократно попадала под критику других европейских политиков, которые рассматривают ее как подрыв усилий по давлению на Путина.

Напомним также, что хотя Франция и поддерживает Украину в военном и финансовом плане, Макрон не был в Киеве с начала полномасштабного вторжения, в отличие от других лидеров ЕС. Однако он заявлял, что не исключает возможности такой поездки.