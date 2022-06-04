Червень, 04 в 17:25

У середу, 4 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав заклик французького голови Еммануеля Макрона не принижувати бік РФ у зв’язку з бойовими діями в Україні принизливими для самої Франції, як і будь-якої іншої країни, яка стверджуватиме подібне.

– Заклики уникати приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка до цього закликає. Тому що це Росія принижує себе. Нам усім краще зосередитись на тому, як поставити Росію на місце. Це принесе мир і врятує життя, – написав Кулеба у Twitter.

До цього Еммануель Макрон назвав “надзвичайно важливим” не принижувати Росію, щоб можна було знайти дипломатичне рішення, коли війна в Україні припиниться.

– Ми не маємо принижувати Росію, щоб у день, коли припиняться бойові дії, ми могли побудувати вихідний пандус дипломатичними засобами, – сказав президент Франції Reuters.

Зазначимо, що Еммануель Макрон не залишає спроб підтримувати діалог із президентом РФ Володимиром Путіним після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Зараз дивляться

Така його позиція неодноразово підпадала під критику інших європейських політиків, які розглядають її як підрив зусиль щодо тиску на Путіна.

Нагадаємо також, що хоча Франція і підтримує Україну у військовому та фінансовому плані, Макрон не був у Києві з початку повномасштабного вторгнення, на відміну від інших лідерів ЄС. Проте він заявляв, що не відкидає можливості такої поїздки.