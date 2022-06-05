Штурм Северодонецка и обстрел Лисичанска Точкой-У: ситуация в Луганской области 5 июня
Российские оккупанты по состоянию на 5 июня контролируют восточную часть Северодонецка Луганской области.
В настоящее время военные РФ при поддержке артиллерии прибегают к штурмовым действиям в городе.
– Враг пытается вести наступление в направлении Нырково – Николаевки, чтобы захватить высотное положение, – сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
В Северодонецке россияне артиллерийскими обстрелами повредили помещение цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики на территории объединения Азот.
В течение суток под огнем ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, кроме Северодонецка, находились также Лисичанск, Устиновка, Врубовка и Тошковка.
По Лисичанску россияне нанесли ракетный удар из комплекса Точка-У.
Под авиационными ударами с вертолетов Ка-52 находились районы Горского и Мирной Долины, с самолетов Су-25 – Устиновка.
Известно о повреждении 13 домов в Горском и пяти – в Лисичанске. Кроме того, в последнем городе подверглись разрушениям здания Укрпочты и полиции.
Из-за обстрелов в своем доме в Лисичанске погибла женщина. Получили ранения еще двое мужчин. После оказания первой помощи их госпитализировали в больницу.
– Невероятными усилиями нам удалось эвакуировать троих жителей области в другой регион. В нынешних обстоятельствах даже такие единичные случаи спасения крайне важны, – отмечает руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.
Тем временем украинские защитники в течение 4 июня только на Донецком и Луганском направлениях отразили пять атак врага, уничтожив:
- три танка,
- четыре артиллерийские системы,
- 11 боевых бронированных машин,
- 26 единиц автомобильной техники.
Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и два беспилотника типа Орлан-10.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 102-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ, Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай