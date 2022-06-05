Июнь, 05 в 9:39

Российские оккупанты по состоянию на 5 июня контролируют восточную часть Северодонецка Луганской области.

В настоящее время военные РФ при поддержке артиллерии прибегают к штурмовым действиям в городе.

– Враг пытается вести наступление в направлении Нырково – Николаевки, чтобы захватить высотное положение, – сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В Северодонецке россияне артиллерийскими обстрелами повредили помещение цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики на территории объединения Азот.

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В течение суток под огнем ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, кроме Северодонецка, находились также Лисичанск, Устиновка, Врубовка и Тошковка.

По Лисичанску россияне нанесли ракетный удар из комплекса Точка-У.

Под авиационными ударами с вертолетов Ка-52 находились районы Горского и Мирной Долины, с самолетов Су-25 – Устиновка.

Известно о повреждении 13 домов в Горском и пяти – в Лисичанске. Кроме того, в последнем городе подверглись разрушениям здания Укрпочты и полиции.

Штурм Северодонецка и обстрел Лисичанска Точкой-У: ситуация в Луганской области 5 июня / 4 фотографии

Из-за обстрелов в своем доме в Лисичанске погибла женщина. Получили ранения еще двое мужчин. После оказания первой помощи их госпитализировали в больницу.

– Невероятными усилиями нам удалось эвакуировать троих жителей области в другой регион. В нынешних обстоятельствах даже такие единичные случаи спасения крайне важны, – отмечает руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

Тем временем украинские защитники в течение 4 июня только на Донецком и Луганском направлениях отразили пять атак врага, уничтожив:

три танка,

четыре артиллерийские системы,

11 боевых бронированных машин,

26 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и два беспилотника типа Орлан-10.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 102-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ, Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай