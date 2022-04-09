За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.
Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины.
Карта боевых действий в Украине Deep State на 9 апреля 2022 года
Условные обозначения на карте:
- Красные участки – захвачены российскими войсками.
- Синие участки – территории, откуда российские войска были выбиты.
Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, а пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.
Интерактивная карта боевых действий в Украине на 09.04.2022
Карта боевых действий в Украине
Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 9 апреля 2022 года
Ночью 9 апреля российские захватчики снова нанесли ракетный удар по Миргороду Полтавской области. Инфраструктура города претерпела значительные разрушения.
Двум пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Около 22.00 8 апреля произошло попадание в один из объектов Кировоградской области.
По предварительной информации, существенных последствий нет. Областные власти проверяют данные.
Ночью 9 апреля российские захватчики продолжили обстреливать жилые районы Харькова.
На Изюмском направлении в Харьковской области продолжаются бои. Однако успехов у армии Российской Федерации нет – Вооруженные силы Украины удерживают позиции.
Также в Изюмском районе идет зачистка освобожденных территорий.
В Луганской области российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру, нанося ракетные и артиллерийские удары по путям сообщения, станциям, жилым кварталам и местам эвакуации гражданского населения из районов ведения боевых действий.
Продолжает враг безуспешные наступательные действия в направлении Попасной и Северодонецка.
Под вражеским огнем находится Авдеевка, Курахово, Марьинка, Красногоровка, Торецк, Очеретинская община Донецкой области.
Почти в каждом из этих населенных пунктов ранены. Данные о количестве пострадавших уточняются.
Не претерпела кардинальных изменений ситуация в Мариуполе
Мощные взрывы раздаются в окрестностях Херсона. Ситуация в области становится все более критичной.
Информацию о пострадавших и объемах разрушений в настоящее время установить невозможно.
По предварительным данным, только из областного центра выехало более 15% человек. Из оккупированных сел – почти каждый пятый житель.
Потери россиян в Украине на 9 апреля 2022 года
- около 19,1 тыс. личного состава,
- 705 танков,
- 1 895 боевых бронированных машин,
- 335 единиц артиллерийских систем,
- 108 единиц реактивных систем залпового огня,
- 55 единиц средств противовоздушной обороны,
- 151 самолет,
- 136 вертолетов,
- 1 363 единицы автомобильной техники,
- семь кораблей (катеров),
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 112 беспилотников оперативно-тактического уровня,
- 25 единиц специальной техники,
- четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.
По данным Генштаба на утро 8 апреля оккупанты сосредоточили свои усилия, чтобы захватить Попасную, Нижнее, Новотошковское, Золотое, Боровское и Рубежное, они также пытаются установить контроль в Мариуполе и продолжают блокировать Харьков.
На Харьковском направлении для предотвращения продвижения наших войск захватчики ставят минно-взрывные заграждения.
Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру, в том числе с применением реактивных систем залпового огня на Донбассе и в Харьковской области.
За предыдущие сутки украинские военные уничтожили 4 танка, 2 артиллерийские системы, 10 единиц бронированной и 11 автомобильной техники врага.
Полномасштабная война в Украине началась около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.
Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
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Фото: Генеральный штаб ВСУ