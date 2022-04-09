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Факты / Украина

Карта боевых действий в Украине на 09.04.2022: где идут бои (онлайн)

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена російська техніка

За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию карты боевых действий от Deep State, Institute for the study of war и CTP, которые условно отображают ситуацию в городах Украины.

Карта боевых действий в Украине Deep State на 9 апреля 2022 года

Условные обозначения на карте:

  • Красные участки – захвачены российскими войсками.
  • Синие участки – территории, откуда российские войска были выбиты.

Ни в коем случае не используйте карту для того, чтобы проложить безопасные маршруты, а пользуйтесь зелеными коридорами, предложенными властями.

Интерактивная карта боевых действий в Украине на 09.04.2022

Карта боевых действий в Украине

Карта бойових дій 8 квітня 2022

Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 9 апреля 2022 года

Ночью 9 апреля российские захватчики снова нанесли ракетный удар по Миргороду Полтавской области. Инфраструктура города претерпела значительные разрушения.

Двум пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Около 22.00 8 апреля произошло попадание в один из объектов Кировоградской области.

По предварительной информации, существенных последствий нет. Областные власти проверяют данные.

Ночью 9 апреля российские захватчики продолжили обстреливать жилые районы Харькова.

На Изюмском направлении в Харьковской области продолжаются бои. Однако успехов у армии Российской Федерации нет – Вооруженные силы Украины удерживают позиции.

Также в Изюмском районе идет зачистка освобожденных территорий.

В Луганской области российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру, нанося ракетные и артиллерийские удары по путям сообщения, станциям, жилым кварталам и местам эвакуации гражданского населения из районов ведения боевых действий.

Продолжает враг безуспешные наступательные действия в направлении Попасной и Северодонецка.

Под вражеским огнем находится Авдеевка, Курахово, Марьинка, Красногоровка, Торецк, Очеретинская община Донецкой области.

Почти в каждом из этих населенных пунктов ранены. Данные о количестве пострадавших уточняются.

Не претерпела кардинальных изменений ситуация в Мариуполе

Мощные взрывы раздаются в окрестностях Херсона. Ситуация в области становится все более критичной.

Информацию о пострадавших и объемах разрушений в настоящее время установить невозможно.

По предварительным данным, только из областного центра выехало более 15% человек. Из оккупированных сел – почти каждый пятый житель.

Потери россиян в Украине на 9 апреля 2022 года

  • около 19,1 тыс. личного состава,
  • 705 танков,
  • 1 895 боевых бронированных машин,
  • 335 единиц артиллерийских систем,
  • 108 единиц реактивных систем залпового огня,
  • 55 единиц средств противовоздушной обороны,
  • 151 самолет,
  • 136 вертолетов,
  • 1 363 единицы автомобильной техники,
  • семь кораблей (катеров),
  • 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
  • 112 беспилотников оперативно-тактического уровня,
  • 25 единиц специальной техники,
  • четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

По данным Генштаба на утро 8 апреля оккупанты сосредоточили свои усилия, чтобы захватить Попасную, Нижнее, Новотошковское, Золотое, Боровское и Рубежное, они также пытаются установить контроль в Мариуполе и продолжают блокировать Харьков.

На Харьковском направлении для предотвращения продвижения наших войск захватчики ставят минно-взрывные заграждения.

Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру, в том числе с применением реактивных систем залпового огня на Донбассе и в Харьковской области.

За предыдущие сутки украинские военные уничтожили 4 танка, 2 артиллерийские системы, 10 единиц бронированной и 11 автомобильной техники врага.

Карта 7 квітня

Полномасштабная война в Украине началась около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

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Читайте: Карта воздушных тревог в Украине - онлайн

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