Июнь, 05 в 15:38

Российская артиллерия, ведущая огонь по украинским позициям с территории РФ, является вполне оправданным объектом для поражения.

Потому украинцы могут стрелять по российской артиллерии даже на территории РФ. Такое мнение высказал экс-посол США в Украине, вице-президент Института мира Штатов Уильям Тейлор.

Он подчеркнул, что важно не то, ракеты какой дальности США поставляют в Украину, а то, по каким целям они будут применяться.

Сейчас смотрят

— Если мы говорим о российских военных подразделениях, ведущих огонь по украинской стороне – это и есть цели. Неважно, где они расположены – в Украине или России, — уточнил экспосол США.

По мнению Тейлора, в такой ситуации стреляющая с территории РФ российская артиллерия будет вполне оправданными целями для поражения.

Также дипломат добавил, что Украине нужно больше военной помощи. Кроме того, ключевое значение имеет срочность поставок, которые должны происходить по принципу, чем быстрее, тем лучше.

Фото: Генштаб ВСУ