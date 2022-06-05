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Факти / Україна

Українці можуть стріляти по російській артилерії навіть на території РФ – експосол США

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Війна в Україні

Російська артилерія, яка веде вогонь по українських позиціях з території РФ, є цілком виправданим об’єктом для ураження.

Тому українці можуть стріляти по російській артилерії навіть на території РФ. Таку думку висловив експосол США в Україні, віцепрезидент Інституту миру Штатів Вільям Тейлор.

Він наголосив: важливо не те, ракети якої дальності США постачають в Україну, а те, по яких цілях вони застосовуватимуться.

Зараз дивляться

– Якщо ми говоримо про російські військові підрозділи, які ведуть вогонь по українській стороні – це і є цілі. Немає значення, де вони розташовані – в Україні або Росії, – уточнив експосол США.

На думку Тейлора, в такій ситуації російська артилерія, що стріляє з території РФ, буде цілком виправданими цілями для ураження.

Також дипломат додав, що Україні потрібно більше військової допомоги. Крім того, ключове значення має терміновість поставок, які мають відбуватися за принципом чим швидше, тим краще.

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Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Укрінформ
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