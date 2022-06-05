Июнь, 05 в 9:34

В Беларуси до 11 июня 2022 года продлили сроки проведения проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил страны.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ. В рамках военных учений в Брестской области спецподразделения белорусских военных отрабатывают действия в городских условиях и на воде.

– В рамках указанных мероприятий в Брестской области проведено контрольно-тактическое занятие с подразделениями одной из бригад сил специальных операций вооруженных сил республики Беларусь. Отработаны вопросы действий подразделений в городских условиях, а также преодоление водного препятствия, — отметили в Генштабе.

По информации наших военных, на Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

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Больше ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.