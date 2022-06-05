Червень, 05 в 9:34

У Білорусі до 11 червня 2022 року продовжено терміни проведення перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил країни.

Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ. У межах військових навчань у Брестській області спецпідрозділи білоруських військових відпрацьовують дії у міських умовах та на воді.

– У межах зазначених заходів у Брестській області проведено контрольно-тактичне заняття з підрозділами однієї з бригад сил спеціальних операцій збройних сил республіки білорусь. Відпрацьовані питання дій підрозділів у міських умовах, а також подолання водної перешкоди, – зазначили в Генштабі.

За інформацією наших військових, на Волинському та Поліському напрямках зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

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Загалом у Генштабі Збройних сил України зазначають, що на 102-гу добу повномасштабної війни російські війська продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території нашої держави.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.