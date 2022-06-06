Встретился с детьми: Зеленский неофициально посетил мариупольских переселенцев в Запорожье

Июнь, 05 в 22:37

5 июня президент Владимир Зеленский встретился с украинцами, перемещенными из зоны боевых действий. Большинство из них — это дети и их родители, которым удалось покинуть Мариуполь.

Видео встречи президента с переселенцами поделился заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Отметим, что визит Владимира Зеленского в Запорожье был неанонсированным.

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Переселенцы из Мариуполя рассказали о трагических событиях, которые им пришлось пережить из-за российского полномасштабного вторжения.

Родители детей-переселенцев обратились к Президенту с просьбой посодействовать в решении вопроса восстановления утраченных документов и оформления свидетельств о смерти родных, которые погибли на временно оккупированных территориях.

Владимир Зеленский призвал переселенцев приобщаться к разработке механизма, который мог бы упростить процедуру получения таких документов. Детям, проживающим в Запорожском центре-профилактории, президент подарил планшеты.