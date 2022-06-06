Зустрівся з дітьми: Зеленський неофіційно відвідав маріупольських переселенців у Запоріжжі

Червень, 05 в 22:37

5 червня президент Володимир Зеленський зустрівся з українцями, переміщеними із зони бойових дій. Більшість з них – це діти та їхні батьки, яким вдалося покинути Маріуполь.

Відео зустрічі президента з переселенцями поділився заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. Зазначимо, що візит Володимира Зеленського до Запоріжжя був неанонсованим.

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Переселенці з Маріуполя розповіли про трагічні події, які їм довелося пережити через російське повномасштабне вторгнення.

Батьки дітей-переселенців звернулися до Президента з проханням посприяти у розв’язанні питання відновлення втрачених документів та оформлення свідоцтв про смерть рідних, які загинули на тимчасово окупованих територіях.

Володимир Зеленський закликав переселенців долучатися до розробки механізму, який міг би спростити процедуру отримання таких документів. Дітям, що мешкають у запорізькому центрі-профілакторії, президент подарував планшети.