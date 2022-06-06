Июнь, 06 в 11:30

В областных военных администрациях рассказали о ситуации в регионах. Так, ночью в небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету.

На Харьковщине вечером и ночью обстреливали жилые районы окраин Харькова, в частности Салтовку. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ночью обстреливали Близнюки, Первомайское и село Слобожанское. В течение суток обстреливали Изюмский район, Чугуевский и Харьковский. В целом по области за сутки 10 раненых, трое погибших.

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В Луганской области ВСУ половину Северодонецка отбили. Продолжаются ожесточенные уличные бои, многие раненых военных. В Лисичанске россияне обстреляли пекарню, которая до последнего пекла хлеб для горожан. Кроме пекарни пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки.

Более серьезные разрушения в Горской общине. Это 16 домов в Золотом, три – в Горском. Также шесть домов разрушены во Врубовке. Один человек погиб. 5 июня эвакуировали 98 человек.

На Донетчине продолжаются обстрелы по всей линии фронта из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, РСЗО Град; были ракетные удары.

Под обстрелами — Авдеевка, Славянск, Дружковка, пгт Нью-Йорк, Часов Яр, Бахмут, Краматорск. Повреждены 20 объектов, среди которых жилые дома и промышленные объекты. Погибли двое гражданских. Идет эвакуация населения.

Ночью один из районов Николаева подвергся артиллерийским обстрелам, в результате чего поврежден частный жилой дом.

В Николаевском районе ночью в результате попадания вражеских боеприпасов и их обломков в селе Лупарево Галицыновской общины загорелось хозяйственное здание и сухая трава на открытой территории.

На Херсонщине ситуация критическая по всем направлениям: нет мобильной и интернет-связи, провизии, лекарств и налички. Местные жители сообщают о минировании.

Бои продолжаются на границе областей и в Бериславском районе. Там враг хочет восстановить утраченные позиции и ведет обстрел сел. Критическая ситуация на территории Калиновской и Великоалександровской общин.

В Херсоне все больше появляются патриотические украинские надписи, местные жители снимают флаги России с учреждений.