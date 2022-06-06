Червень, 06 в 11:30

В обласних військових адміністраціях розповіли про ситуацію в регіонах. Так, вночі у небі над Полтавщиною ЗСУ збили ворожу ракету.

На Харківщині увечері та вночі обстрілювали житлові райони окраїн Харкова, зокрема Салтівку. За попередніми даними, постраждалих немає.

Вночі обстрілювали Близнюки, Первомайський та село Слобожанське. Протягом доби обстрілювали Ізюмський район, Чугуївський та Харківський. Загалом по області за добу 10 поранених, троє загиблих.

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На Луганщині ЗСУ половину Сєвєродонецька відбили. Тривають запеклі вуличні бої, багато поранених військових. У Лисичанську росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього пекла хліб для містян. Крім пекарні, постраждали декілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки.

Більш серйозні руйнування в Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, три – в Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці. Одна людина загинула. 5 червня евакуювали 98 людей.

На Донеччині тривають обстріли по всій лінії фронту зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ Град; були ракетні удари.

Під обстрілами — Авдіївка, Слов’янськ, Дружківка, смт Нью-Йорк, Часів Яр, Бахмут, Краматорськ. Пошкоджено 20 об’єктів, серед яких житлові будинки та промислові об’єкти. Загинуло двоє цивільних. Триває евакуація населення.

Вночі один із районів Миколаєва зазнав артилерійських обстрілів, внаслідок чого пошкоджений приватний житловий будинок.

У Миколаївському районі вночі внаслідок потрапляння ворожих боєприпасів та їх уламків у селі Лупарево Галицинівської громади загорілась господарча будівля та суха трава на відкритій території.

На Херсонщині ситуація критична на всіх напрямках: немає мобільного та інтернет-зв’язку, провізії, ліків та готівки. Місцеві жителі повідомляють про мінування.

Бої тривають на кордоні областей та у Бериславському районі. Там ворог хоче відновити втрачені позиції та веде обстріл сіл. Критична ситуація на території Калинівської та Великоолександрівської громад.

У Херсоні дедалі більше з’являється патріотичних українських написів, місцеві жителі знімають прапори Росії з установ.