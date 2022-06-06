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Факты / Украина

Два направления: Зеленский рассказал о самых сложных участках фронта

Анастасия Гевко, редактор ленты
Два направления: Зеленский рассказал о самых сложных участках фронта
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 июня, заявил, что самыми сложными участками для ВСУ на фронте являются Запорожское и Северодонецкое направления.

– На Северодонецком направлении Украина держит ситуацию. Их больше, они мощнее, но у нас есть шанс удержать наступление, – рассказал журналистам президент.

Он также добавил, что сейчас этот город нельзя отдавать захватчикам, потому что его деоккупация будет “даваться очень большими жертвами”.

– В Северодонецке сейчас процентов 10-15 осталось (местных жителей, – Ред.). В Лисичанске примерно столько же. Но мы вчера ехали, людей на улицах не видно, только наши военные, – сообщил Владимир Зеленский, комментируя свой визит в Луганскую область.

До этого глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал о том, что ВСУ удалось зачистить от россиян половину Северодонецка.

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Кроме того Гайдай считает, что украинские военные способны выбить из Северодонецка оккупантов, однако, по его словам, город не имеет важного стратегического значения.

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Источник: РБК-Украина
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