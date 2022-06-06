Два напрямки: Зеленський розповів про найскладніші ділянки фронту

Червень, 06 в 16:40

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 червня, заявив, що найскладнішими ділянками для ЗСУ на фронті є Запорізький та Сєвєродонецький напрямки.

– На Сєвєродонецькому напрямку Україна тримає ситуацію. Їх більше, вони потужніші, але ми маємо шанс утримати наступ, – розповів журналістам президент.

Він також додав, що зараз це місто не можна віддавати загарбникам, тому що його деокупація “даватиметься дуже великими жертвами”.

– У Сєвєродонецьку зараз відсотків 10-15 залишилося (місцевих жителів, – Ред.). У Лисичанську приблизно стільки ж. Але ми вчора їхали, людей на вулицях не видно, лише наші військові, – повідомив Володимир Зеленський, коментуючи свій візит до Луганської області.

До цього глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв про те, що ЗСУ вдалося зачистити від росіян половину Сєвєродонецька.

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Крім того, Гайдай вважає, що українські військові здатні вибити з Сєвєродонецька окупантів, проте, за його словами, місто не має важливого стратегічного значення.