Июнь, 06 в 7:59

Начались сто третьи сутки противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Оккупанты продолжают обстрелы наших подразделений, а также уничтожают жилые районы и гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечается. На территории Беларуси вдоль государственной границы Украины дислоцируются отдельные подразделения ВС РФ, имеющие на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М, зенитно-пушечные комплексы Панцирь-С1, зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

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На Северском направлении враг также стоит у украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Отдельные подразделения противника ведут обстрелы гражданской инфраструктуры Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении продолжаются обстрелы наших подразделений из ствольной артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Для наступления оккупанты усиленно восстанавливают транспортную инфраструктуру.

На Харьковском направлении оккупанты ведут активную оборону, сосредоточенны на удержании занятых рубежей. Также враг ведет интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы позиций ВСУ. Продолжаются вражеские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населённых пунктов Базиловка, Кутузовка и Петровское.

Противник сосредотачивается на наступлении на Славянск.

Из артиллерии разного калибра враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка и Курулько.

На Донецком направлении подразделения армии РФ обстреливают наши войска вдоль всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Ореховому.

На Лиманском направлении, при поддержке артиллерии, противник ведет наступление в районе Святогорска. Также враг ведет штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван.

На Северодонецком направлении враг обстреливал наши подразделения из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала также гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка и другие. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Орехово, Горское, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты.

Кроме того, оккупанты применили штурмовую и армейскую авиацию для ударов неподалеку от Бахмута и Берестового. Велись штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Враг понес значительные потери, бои продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются оцепить наши войска, поэтому ведут обстрелы из артиллерии вблизи населенных пунктов Таврийское, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы.

Враг продолжает инженерное оборудование позиций в районах Шевченковки, Ольгиного и других населённых пунктов.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.

Фото: Генштаб ВСУ