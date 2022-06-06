Червень, 06 в 7:59

Розпочалася сто третя доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують обстріли наших підрозділів, а також знищують житлові райони та цивільну інфраструктуру.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначається. На території Білорусі вздовж державного кордону України дислокуються окремі підрозділи ЗС РФ, які мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер-М, зенітно-гарматні комплекси Панцирь-С1, зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.

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На Сіверському напрямку ворог також стоїть біля українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Окремі підрозділи противника здійснюють обстріли цивільної інфраструктури Чернігівської та Сумської областей.

На Слобожанському напрямку тривають обстріли наших підрозділів зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Задля наступу окупанти посилено відновлюють транспортну інфраструктуру.

На Харківському напрямку окупанти ведуть активну оборону, зосереджені на утриманні зайнятих рубежів. Також ворог веде інтенсивні артилерійські і мінометні обстріли позицій ЗСУ. Продовжуються ворожі обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське.

Противник зосереджується на наступі на Слов’янськ.

Із артилерії різного калібру ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька.

На Донецькому напрямку підрозділи армії РФ обстрілюють наші війська вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.

На Лиманському напрямку за підтримки артилерії противник веде наступ в районі Святогірська. Також ворог веде штурмові дії у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював наші підрозділи з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших. Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку противник вів обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти.

Крім того, окупанти застосували штурмову та армійську авіацію для ударів неподалік Бахмута та Берестового. Вів штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються оточити наші війська, тому ведуть обстріли із артилерії поблизу населених пунктів Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці.

Ворог продовжує інженерне обладнання позицій в районах Шевченівки, Ольгіного та інших населених пунктів.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, три артилерійських системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

Фото: Генштаб ЗСУ