Июнь, 06 в 16:28

На Славянском направлении Вооруженные силы Украины нанесли поражение российским войскам, которые пытались наступать, и отбросили силы врага.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Он отметил, что активная фаза войны продолжается, войска РФ не прекращают попытки наступления на Востоке Украины.

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– Целью таких действий противника по-прежнему остается установление контроля над административными границами Луганской и Донецкой областей, удержание сухопутного коридора от Ростовской области до территории временно оккупированного Крыма. А также Россия пытается блокировать морские коммуникации Украины в северо-западной части Черного моря, – рассказал Мотузяник.

Он уточнил, что враг производит штурмовые действия практически по всей линии боевого противостояния на Донбассе. Оккупанты, в частности, пытались наступать на Славянском направлении, но неудачно.

– На Славянском направлении украинские войска нанесли поражение и отбросили силы противника, который после перегруппировки наступал в направлениях Великой Камышевахи, Вернополья, Дибривного, Долины и Богородичного, — подчеркнул Мотузяник.

На Донецком направлении украинские защитники сдерживают наступление врага, который стремится окружить наши войска в районе Северодонецка и Лисичанска, заблокировать основные логистические пути.

На Лиманском направлении ВСУ ведут бои против сил оккупантов, которые наступают в районе Святогорска и пытаются выйти к реке Северский Донец. Там враг держит мобильные группы тяжелых огнеметных рот ВВС-1А Солнцепек, а также осуществляет инженерную разведку, готовясь к возможному форсированию реки.

На Северодонецком направлении ВСУ ведут тяжелые бои в восточной и центральной части города. Враг при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия, чтобы взять город под контроль, не щадя техники и живой силы.

– На Бахмутском направлении украинские войска успешно отражают штурмовые действия российских оккупантов в направлении населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Белогоровка. Там противник активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, однако его цель остается нереализованной, – рассказал Мотузяник.

На Павловском направлении ВСУ нанесли существенные потери нескольким вражеским диверсионным группам и заставили их отступить.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях оккупанты ведут огонь по позициям украинских войск, чтобы воспрепятствовать их перегруппировке.

На Харьковском направлении российские войска пытаются удержать занятые позиции, не прекращая обстрелы позиций украинских войск возле Харькова.

На Южнобужском направлении враг пытается удерживать занятые позиции и пополнить боекомплект. Обстрелы украинских позиций оккупанты не прекращают. Враг активизировал воздушную разведку, задействовав сразу 12 беспилотников.

На Криворожском направлении ВСУ сдерживают наступление врага.

На Николаевском направлении враг производит обстрелы вдоль всей линии столкновения.

В целом Вооруженные силы Украины за сутки успешно отбили на Донецком и Луганском направлениях семь вражеских атак, уничтожили четыре танка, три артиллерийские системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники.

Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.