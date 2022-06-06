Июнь, 06 в 9:03

За минувшие сутки, 5 июня, вражеская армия понесла немалые потери в живой силе и технике.

Об этом говорится в ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ.

Так, за сутки враг потери как минимум 100 человек и пять танков.

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Другие потери российских оккупантов:

боевых бронированных машин ‒ 3340 (+8) ед,

артиллерийских систем – 690 (+4) ед,

РСЗО — 207 (+0) ед,

средств ПВО — 96 (+1) ед,

самолетов – 211 (+1) ед,

вертолетов – 176 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 (+3),

крылатых ракет – 125 (+3),

кораблей /катеров — 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2395 (+35) ед,

специальной техники – 53 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.

Напомним, что война в Украине длится уже 103-и сутки.

В Генштабе сообщают, что враг сосредотачивается на наступлении на Славянск и ведет уличные бои в Северодонецке.