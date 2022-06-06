ВСУ уничтожили 100 оккупантов, самолет и вертолет захватчиков: потери врага за сутки
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За минувшие сутки, 5 июня, вражеская армия понесла немалые потери в живой силе и технике.
Об этом говорится в ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ.
Так, за сутки враг потери как минимум 100 человек и пять танков.
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Другие потери российских оккупантов:
- боевых бронированных машин ‒ 3340 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 690 (+4) ед,
- РСЗО — 207 (+0) ед,
- средств ПВО — 96 (+1) ед,
- самолетов – 211 (+1) ед,
- вертолетов – 176 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 551 (+3),
- крылатых ракет – 125 (+3),
- кораблей /катеров — 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2395 (+35) ед,
- специальной техники – 53 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.
Напомним, что война в Украине длится уже 103-и сутки.
В Генштабе сообщают, что враг сосредотачивается на наступлении на Славянск и ведет уличные бои в Северодонецке.