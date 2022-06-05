Июнь, 05 в 17:08

Моральный долг Европы и союзников – сделать возможным вступление Украины в ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Это не только наш стратегический интерес, но и моральный долг сделать возможным вступление Украины в ЕС, — сказала она, выступая на форуме по безопасности GLOBSEC 2022.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Еврокомиссия поддерживает создание единой платформы для восстановления Украины. Она объединяет инициативы и финансовую поддержку США, МВФ, Всемирного банка, G20 и отдельных стран.

– Эта платформа управляется и принадлежит Украине. Потому что Украина сама должна решать свое будущее. Европейская комиссия будет предоставлять Украине экспертную помощь по эффективным вложениям инвестиций и необходимым реформам. Это выстроит путь в Европейский Союз, — подчеркнула она.

Ukrainians know exactly what kind of future they want. Сейчас смотрят A future of a free and open society belonging to a strong democratic community. pic.twitter.com/oBACBQyJTG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 5, 2022

На днях Европейский совет сообщил, что заявка на членство в Европейском Союзе Украины, Молдовы и Грузии будет рассмотрена в июне.

В начале апреля глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что ЕС признает Украину кандидатом на вступление, а также пообещала, что страны-члены будут участвовать в восстановлении нашей страны после войны.