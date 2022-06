Моральный долг Европы и союзников – сделать возможным вступление Украины в ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Еврокомиссия поддерживает создание единой платформы для восстановления Украины. Она объединяет инициативы и финансовую поддержку США, МВФ, Всемирного банка, G20 и отдельных стран.

Ukrainians know exactly what kind of future they want.

A future of a free and open society belonging to a strong democratic community. pic.twitter.com/oBACBQyJTG

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 5, 2022