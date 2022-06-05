Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир

Глава Еврокомиссии: Моральный долг Европы – сделать возможным вступление Украины в ЕС

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Depositphotos

Моральный долг Европы и союзников – сделать возможным вступление Украины в ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Это не только наш стратегический интерес, но и моральный долг сделать возможным вступление Украины в ЕС, — сказала она, выступая на форуме по безопасности GLOBSEC 2022.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Еврокомиссия поддерживает создание единой платформы для восстановления Украины. Она объединяет инициативы и финансовую поддержку США, МВФ, Всемирного банка, G20 и отдельных стран.

– Эта платформа управляется и принадлежит Украине. Потому что Украина сама должна решать свое будущее. Европейская комиссия будет предоставлять Украине экспертную помощь по эффективным вложениям инвестиций и необходимым реформам. Это выстроит путь в Европейский Союз, — подчеркнула она.

На днях Европейский совет сообщил, что заявка на членство в Европейском Союзе Украины, Молдовы и Грузии будет рассмотрена в июне.

В начале апреля глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что ЕС признает Украину кандидатом на вступление, а также пообещала, что страны-члены будут участвовать в восстановлении нашей страны после войны.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка