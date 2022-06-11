Июнь, 11 в 9:08

С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 32 050 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 150 захватчиков.

По информации Генштаба ВСУ, за сутки украинские военные также уничтожили еще 10 танков, 16 боевых бронированных машин, 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 7 беспилотников.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

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танки – 1 419 (+10);

боевые бронированные машины – 3 466 (+16);

артиллерийские системы – 712;

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 222;

средства ПВО – 97;

самолеты – 212;

вертолеты – 178;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 (+7);

крылатые ракеты – 125;

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 448 (+10);

специальная техника – 54.

Наибольшие потери противник понес на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Также в Генштабе ВСУ добавляют, что на Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на Славянск.

На Лиманском направлении оккупанты проводят перегруппировку войск и пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов, чтобы подготовить наступление на Славянск и Северск.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.