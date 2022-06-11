Червень, 11 в 9:08

Від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували близько 32 050 російських окупантів. За минулу добу знищили ще 150 загарбників.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за добу українські військові також знищили ще 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 7 безпілотників.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

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танки ‒ 1 419 (+10);

бойові броньовані машини ‒ 3 466 (+16);

артилерійські системи – 712;

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 222;

засоби ППО – 97;

літаки – 212;

гелікоптери – 178;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7);

крилаті ракети – 125;

кораблі /катери – 13;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 448 (+10);

спеціальна техніка – 54.

Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Також у Генштабі ЗСУ додають, що на Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов’янськ.

На Лиманському напрямку окупанти проводять перегрупування військ та поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, щоб підготувати наступ на Слов’янськ та Сіверськ.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.