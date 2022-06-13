В Мариуполе каждый день появляются новые могилы: Андрющенко о ситуации с холерой

Июнь, 13 в 18:57

В Мариуполе марионеточные власти пытаются заверить местных жителей, что ситуация с вероятной эпидемией холеры находится под контролем. Однако никаких официальных данных об уровне и причинах смертности на территории города нет.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что оккупанты все же признали проблему с перезахоронением погибших мирных жителей, захороненных во дворах среди многоэтажных домов.

– Мариуполь. Холера. Главное. Оккупационные власти уверяют, что ситуация под контролем. Однако за этим стоит только то, что не делается ничего. Никаких превентивных действий. Единственное, что оккупанты признали проблему с перезахоронением погибших, захороненных по дворам многоэтажек, — подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Большинство перезахоронений – в братской могиле в Мангуше. Поэтому “официальная” процедура длится от восьми до 10 дней прохождения по бюрократическим кругам в так называемой ДНР и местной похоронной службе. В то же время установление причин смерти не осуществляют, отметил Андрющенко.

Сейчас смотрят

— Никаких официальных данных об уровне и причинах смертности в Мариуполе нет. Оккупанты не имеют ни оборудования, ни реактивов для проведения соответствующих анализов и тестов, — заверил советник городского главы.

В Мариуполе увеличивается количество захоронений по дворам, а на импровизированных кладбищах каждый день появляются новые могилы. Причины смерти неизвестны, однако имеют ненасильственный характер, добавил Андрющенко.