У Маріуполі щодня з’являються нові могили: Андрющенко про ситуацію з холерою

Червень, 13 в 18:57

У Маріуполі маріонеткова влада намагається запевнити місцевих жителів, що ситуація з ймовірною епідемією холери перебуває під контролем. Проте жодних офіційних даних про рівень та причини смертності на території міста немає.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко наголосив, що окупанти таки визнали проблему з перепохованням загиблих мирних жителів, похованих у дворах серед багатоповерхових будинків.

– Маріуполь. Холера. Головне. Окупаційна влада запевняє, що ситуація під контролем. Однак за цим стоїть лише те, що не робиться аж нічого. Жодних превентивних дій. Єдине, що окупанти таки визнали проблему з перепохованням загиблих, що захоронені у дворах багатоповерхівок, – наголосив радник мера Маріуполя.

Більшість перепоховань – у братській могилі в Мангуші. Через це “офіційна” процедура триває від восьми до 10 днів проходження бюрократичних кіл у так званій ДНР та місцевій похоронній службі. Водночас встановлення причин смерті не здійснюють, зазначив Андрющенко.

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– Жодних офіційних даних про рівень та причини смертності у Маріуполі немає. Окупанти не мають ані обладнання, ані реактивів для проведення відповідних аналізів та тестів, – запевнив радник міського глави.

У Маріуполі збільшується кількість захоронень у дворах, а на імпровізованих кладовищах щодня з’являються нові могили. Причини смерті невідомі, але мають ненасильницький характер, додав Андрющенко.