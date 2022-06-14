Уже около 2 месяцев авиация РФ не залетает на контролируемую ВСУ территорию

Июнь, 14 в 16:23

Уже около двух месяцев российские самолеты и вертолеты не залетают в воздушное пространство над территорией, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. В то же время, по его словам, на временно оккупированной территории враг применяет вертолеты и ударную авиацию.

Юрий Игнат также объяснил, что последние восемь лет Воздушные силы ВСУ готовились к возможным атакам с воздуха российских самолетов и вертолетов. Поэтому на момент полномасштабного вторжения РФ они были готовы к разным сценариям.

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— За считанные минуты было решено вывести из-под удара основную часть авиации, зенитно-ракетных войск, личного состава, и удалось спасти основной боевой потенциал Воздушных сил от его уничтожения, как это планировала Россия. Уничтоженные Воздушные силы означали бы тотальный контроль над небом до западных границ, — подчеркнул Игнат.

По его данным, Россия сосредоточила вокруг Украины большой потенциал – авиагруппировку из около 700 летательных аппаратов (450 самолетов и 250 вертолетов).

Сейчас она в таком ключе и сохраняется. Несмотря на то, что украинские военные уничтожают врага, он имеет возможность пополнять свои потери резервами из России.

Но зенитные ракетные войска Воздушных сил сбили уже 500 воздушных целей, среди которых крылатые вражеские ракеты, БПЛА, самолеты и вертолеты.