Вже близько 2 місяців авіація РФ не залітає на територію, яку контролюють ЗСУ

Червень, 14 в 16:23

Вже близько двох місяців російські літаки і гелікоптери не залітають у повітряний простір над територією, яка перебуває безпосередньо під контролем Збройних сил України.

Про це під час брифінгу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Водночас, за його словами, на тимчасово окупованій території ворог застосовує вертольоти і ударну авіацію.

Юрій Ігнат також пояснив, що останні вісім років відбувалася підготовка Повітряних сил ЗСУ на випадок атак з повітря російських літаків і гелікоптерів. Тому на момент повномасштабного вторгнення РФ вони були готові до різних сценаріїв.

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– За лічені хвилини було вирішено вивести з-під удару основну частину авіації, зенітно-ракетних військ, особового складу, і вдалося врятувати основний бойовий потенціал Повітряних сил від його знищення, як планувала це Росія. Знищені Повітряні сили означали б тотальний контроль над небом аж до західних кордонів, – наголосив Ігнат.

За його даними, Росія зосередила довкола України великий потенціал – авіаугруповання з близько 700 літальних апаратів (450 літаків і 250 вертольотів).

Наразі воно дещо у такому ключі і зберігається. Попри те, що українські військові знищують ворога, у нього є можливість поповнювати свої втрати резервами із середини Росії.

Але зенітні ракетні війська Повітряних сил збили вже 500 повітряних цілей, що включають ворожі крилаті ракети, БПЛА, літаки та вертольоти.